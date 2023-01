Autorka "Stulecia Winnych" gościła w Lesznie. Ałbena Grabowska spotkała się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Lekarze zaprosili autorkę "Stulecie Winnych" do Leszna

Choć Ałbena Grabowska przyjechała do Leszna na zaproszenie lekarzy, to spotkanie z autorką "Stulecia Winnych " w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy placu Metziga było otwarte dla wszystkich wielbicieli jej książek. A powieści jest sporo, bo aż 26, z których część opowiada o medycynie. Na pytanie publiczności jak to się stało, że lekarka zaczęła pisać książki mówiła, że to sprawa uwierzenia we własne siły. A jej tego zabrakło podczas egzaminów do szkoły aktorskiej.

Nie planowałam zostać pisarką i lekarzem, chciałam być aktorką. Ale taką prawdziwą, która gra, a nie tylko jest celebrytką - mówiła podczas spotkania z czytelnikami Ałbena Grabowska.

Ałbena Grabowska za ważną część swojej twórczości, uważa cykl Uczniowie Hipokratesa, w którym na szczególną uwagę zasługują kobiety - lekarki. Zdeterminowane w walce o dostęp do zawodu, który autorka wybrała zanim została pisarką. Spotkanie w leszczyńskiej bibliotece było promocją trzeciej książki z tego cyku zatytułowanej "Doktor Zosia". Dwa wcześniejsze tomy to "Doktor Bogumił" i "Doktor Anna".