Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lesznie? Bądź na bieżąco

Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa umożliwia bezpośrednie dotarcie do popularnych nadmorskich kurortów. W 2024 roku pasażerowie mogą liczyć na komfortowe połączenia do Gdańska, Kołobrzegu, Świnoujścia, Ustki, Sopotu, oraz Helu. Poznaj szczegóły tych tras i dowiedz się, jakie atrakcje czekają na Ciebie po przyjeździe.

Planowanie wakacji z dziećmi wymaga szczególnej uwagi na miejsce, które spełni oczekiwania całej rodziny. W Wielkopolsce znaleźć można jeziora, które oferują nie tylko czystą wodę i bezpieczne warunki do wypoczynku, ale także liczne atrakcje dla dzieci, dostęp do toalet czy punktów gastronomicznych. Poznaj przewodnik po 10 najlepszych jeziorach w Wielkopolsce, polecanych przez internautów, które gwarantują udany wypoczynek nie tylko w weekend, ale przez całe wakacje.

Lato to idealny czas na odpoczynek nad morzem, a polskie wybrzeże kryje prawdziwe skarby. Magazyn Travelist przedstawił ranking dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż, które zachwycają jakością wody, infrastrukturą, otoczeniem przyrodniczym oraz dostępnością dla turystów. Odkryjcie z nami, które miejsca warto odwiedzić tego lata, aby cieszyć się słońcem, pięknymi widokami i niezapomnianymi wspomnieniami.

Boszkowo - najpopularniejszą miejscowość wypoczynkową w okolicy Leszna znają wszyscy. Podczas wakacji, jeszcze w latach 90. pociągi wyruszające z Leszna do Boszkowa pełne były dzieci, nastolatków i dorosłych zamierzających spędzić kilka godzin nad Jeziorem Dominickim. Po drodze zielony piętrus zabierał pasażerów w Wilkowicach, Krzycku i Włoszakowicach, aby dotrzeć do niedużej stacji kolejowej w Boszkowie. Zobaczcie, jak prezentują się dworce kolejowe pomiędzy Lesznem a Boszkowem.

W sobotę - 29 czerwca 2024 roku wieczorem, doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg na dworcu kolejowym w Lesznie. Pod kołami zginął mężczyzna, który wszedł na torowisko w niedozwolonym miejscu.

Piękna wakacyjna pogoda dopisała podczas pierwszych w 2024 roku Rynków Śniadaniowych w Lesznie. Miejscówką wydarzenia był park na placu Tadeusza Kościuszki. Imprezę zaplanowano do godz. 14.00. „Kolejną edycję Rynków Śniadaniowych zaplanowaliśmy w sierpniu" mówi Anna Bartosz-Kosmala z leszczyńskiego magistratu.

Wracają wakacyjne poranki z jogą. Pierwsze spotkanie zaplanowano już w najbliższą niedzielę, 30 czerwca. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Kościelnej w ostatni poniedziałek - 25 czerwca 2024 roku, zaalarmowali straż miejską o wężu pełzającym w centrum Leszna. Na miejsce wysłano ekopatrol, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie do tego, aby schwytać i co ważniejsze, we właściwy sposób zająć się gadem.