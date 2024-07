Prasówka z Leszna 2.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Miłość to kluczowy element naszego życia, a nadchodzący tydzień przyniesie wiele emocji, niespodzianek oraz kluczowych momentów w relacjach. Niezależnie od tego, czy jesteś w związku, czy singlem, sprawdź, co gwiazdy mają dla Ciebie w zanadrzu. Przygotuj się na romantyczne uniesienia, intensywne emocje i ważne decyzje, które mogą zmienić Twoje życie uczuciowe.

Nowe świadczenie "babciowe" to finansowe wsparcie dla rodziców aktywnych zawodowo, którzy mają dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Program "Aktywny rodzic" ma na celu ułatwienie pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Świadczenie, które wynosi 1500 zł miesięcznie, będzie dostępne od października 2024 roku. Sprawdź, kto może skorzystać z programu, jakie są warunki przyznawania świadczeń i kiedy można złożyć wniosek.

Od 1 lipca rodziny z dziećmi mogą składać wnioski o świadczenie 300 plus, znane również jako program "Dobry Start". Program ten, skierowany do uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny, ma na celu pomoc w pokryciu kosztów związanych z zakupem wyprawki szkolnej. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, przyznawane bez względu na dochód rodziny. Sprawdź, kto może skorzystać ze świadczenia i jak złożyć wniosek.