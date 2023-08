Awantura i atak z siekierą na skrzyżowaniu w Lesznie. Sprawca uciekł rozbijając samochody

Do dramatycznych wydarzeń doszło krótko przed godziną 15.00 na skrzyżowaniu ulic Obrońców Lwowa i Norwida. To praktycznie centrum Leszna.

- Usłyszałam huk. To były zderzające się samochody. Gdy wyszłam z domu widziałam mężczyznę machajacą długą siekierą. Uderzał w samochód i chyba ranił w nogę innego mężczyznę. Obaj wsiedli do samochodów i odjechali. Jedno z aut to był ciemny bus, drugie volkswagen passat - mówi nam mieszkanka jednego z domów przy Obrońców Lwowa.