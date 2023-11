Byliśmy dziś na lodowisku w Lesznie. Wiemy kiedy nastąpi otwarcie sezonu 2023/2024

Ostatnie przygotowania na lodowisku w Lesznie. Tak to wygląda w przeddzień otwarcia

Lodowisko w Lesznie będzie otwarte 23 listopada 2023

Co to oznacza dla mieszkańców Leszna?

Zadaszone lodowisko w Lesznie

Jesteśmy dzięki temu uniezależnieni od pogody i to pozwala nam na komfrotowe działanie. Od 4 lata nie było ani jednej przerwy spowodowanej pogodą, a zanim powstało zadaszenie, bywało z tym różnie - przyznaje Sławomir Kryjom, dyrektor MOSIR w Lesznie.

Tak wyglądało lodowisko w Lesznie w sezonie 2021/2022

Ceny biletów na lodowisko w Lesznie 2023 i 2024

Znane są za to ceny biletów. Pozostają niezmienne do tych sprzed roku co na pewno ucieszy mieszkańców.