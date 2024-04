Rusza nowa galeria handlowa w Lesznie. Nowa nazwa i data otwarcia

O terminie otwarcia galerii handlowej w Lesznie po dawnej fabryce słodyczy Goplana plotkuje się w Lesznie od miesięcy. Plotki są jedyną pożywką dla mieszkańców, bo inwestor milczy w tej sprawie. Pierwotnie spekulowano, że nowa galeria handlowa w centrum Leszna miałaby ruszyć pod koniec 2023 roku. Szybko stało się jasne, że to termin nierealny. Postępy prac wykluczały taki wariant. Później w świat poszła plotka o terminie lutowym. Też nie okazała się prawdziwa.

Otwarcie galerii w Lesznie w kwietniu 2024 - zapowiada jeden z najemców

Za dwa lata mieszkańcy Leszna mają korzystać z nowej galerii handlowej Goplana. Na terenie działek między Królowej Jadwigi a Dąbrowskiego trwają prace. Mamy dziś dla Was porcję najnowszych zdjęć z…

Kwietniowy termin otwarcia galerii podsyca też jeden z najemców pomieszczeń. Siłownia Just Gym w sieci zamieściła informację o otwarciu właśnie w kwietniu. Na stronie internetowej nowej siłowni, która mieścić się w galerii zamieszcza już także kalendarz, w którym od 17 kwietnia zapisane są treningi.

Dziś też przy obiekcie pojawiła się tablica z data otwarcia. To 26 kwietnia

Widzimy, że ekipy od ładnych kilku dni skręcają meble. Potem jeszcze monitoringi i w zasadzie wszystko będzie wyglądało na gotowe. Na fasadzie obiektu już montowane są logotypy firm, które będą miały sklepy. Nam się nie mówi nic o terminach, ale obstawiam, że to maksymalnie kwestia tygodni, tylko nie wiem ilu – mówi nam jeden z pracowników.

Otwarcie nowej galerii handlowej w Lesznie w kwietniu 2024. drogi?

Cały czas nie zakończono remontu ulicy Niepodległości. Miasto przedkłada tam bruk, by wzmocnić drogę. Od strony Niepodległości zaplanowano właśnie dojazd zaopatrzenia dla nowej galerii. Wciąż też nie położono ostatniej warstwy asfaltu na Dąbrowskiego przy wjeździe do podziemnego parkingu dla ponad 300 samochodów. Miasto zgodziło się tam na zastąpienie bruku asfaltem, ale inwestor nie wykonał warstwy ścieralnej do dziś.