Ceny w Boszkowie na majówkę 2023 i u progu sezonu. Ile zapłacimy za gastronomię nad jeziorem?

Jakie ceny przygotowała w sezonie 2023 gastronomia w Boszkowie i ile trzeba zapłacić za jedzenie nad jeziorem w czasie majówki 2023? Przyjrzeliśmy się menu lokali nad jeziorem Dominickim. Zobaczcie sami, ile trzeba wydać. Do lata ceny z pewnością nie zmaleją, a mogą nawet wzrosnąć.

Majówka 2023 w Boszkowie nad jeziorem Dominickim nie skłoniła wszystkich gastronomów do otwarcia swoich punktów. Część lokali wyraźnie czeka jeszcze na sezon i zapewne otworzy się w czerwcu. Wiele jednak przygotowało menu na sezon 2023, a przynajmniej jego początek, bo czy cenniki z majówki 2023 będą aktualne także w czasie wakacji 2023 – to nic pewnego. MW

Ile zapłacimy w Boszkowie za jedzenie w 2023 roku?

Zerknęliśmy na ceny w tych lokalach, które otworzyły się już w trakcie majówki. Na ,,pudełkowie'' jest ich całkiem sporo. W lokalu serwującym ryby cennik tradycyjnie oparty jest o wagę. Za 100 gramową porcję miruny zapłacimy 12,5 złotego. Frytki do tego to 9 złotych, a surówka 7. Zestaw z niewielką porcją ryby to więc cena blisko 30 złotych.

Gdy zamówimy sandacza, czy dorsza to koszt stugramowej porcji to 16,50. MW W nieodległym kebabie za dużą porcję na talerzu płacimy 30 złotych, mniejsza kosztuje 25, a kebab w bułce to wydatek rzędu 20 złotych. Porcja frytek to 10 złotych, a zapiekanki – w zależności do wersji od 13 do 16 złotych. Piwo lane z beczki - 10 złotych za pół litra, a butelkowe – 12 złotych. Najdroższy punkt w menu za 40 złotych to kebab rollo 45 cm.

Ceny w Boszkowie - ile wydamy przy okazji majówki 2023?

Pizze w punkcje przy Dominickiej w lokalu indyjskim to wydatek od 20 do 30 złotych. Danie kuchni indyjskiej kosztują w sezonie 2023 – 30 złotych za porcję, bez względu na wybór spośród 14 propozycji z kurczakiem, wieprzowiną albo rybą.

Gofry to wydatek od 10 nawet 27 złotych za najbogatszą wersję z wieloma dodatkami. U Kasi zestawy obiadowe zaczynają się od 38 złotych za małą shoarmę. Polędwica z grilla z frytkami i surówkami to 45 złotych, kotlet szwajcarski z podobnymi dodatkami to 50 złotych, a jeśli zamiast mięs wybierzemy przykładowo filet z sandacza lub halibuta – zapłacimy 57 złotych. Sałatki zaczynają się od 35 do 41 złotych. Pizze od 29 do 44 złotych,a makarony kupimy w przedziale 37-39 złotych. Pity i tortille to około 30 złotych, a frytki – 14zł. Na Fali za burgery zapłacimy od 29 złotych do 36,90 zł. Vege to już koszt 42,90, a gdy o tego chcemy zamówić frytki – dokładamy od 12 do prawie 16 złotych za frytki z batatów. MW Dla koneserów większych dań znajdujemy żeberka w zestawie za 59.90, albo tańszą wersję samych żeberek w sosie, gdzie 500-gramowa porcja to koszt 47 złotych. Sałatka ze stripsami to 34,90 zł, a cezar – 36.90.

Ryby z pieca w Fali to wydatek od 38 zł do prawie 55 złotych za zestawy. Kebab czy tortilla to 24,90, a kebab na talerzy od 29.90 do 34,90. Pizze zjemy tam dysponując budżetem od blisko 30 złotych za margheritę po ,,parmę'' za 42,90. Deska serów i mięs dla klientów kosztuje 89.90 zł. Dla porównania poniżej możemy porównać ceny sezonu 2023 w Boszkowie z tymi z 2021 roku