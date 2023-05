Kiedyś były tu dyskoteki i imprezy znane w całym Boszkowie. Pirat od ponad dwóch dekad stoi pusty

W drugim budynku do dyspozycji gości było kilkananaście pokoi - zarówno 3, 4 , jak i sześcioosobowych. Za ośrodkiem działał plac zabaw i boisko do koszykówki.

Dawny ośrodek Pirat w Boszkowie przy ulicy Turystycznej to dwa budynki położone nieco na uboczu letniska, niedaleko ulicy Starkowskiej. Budynek położony jest 150 metrów od Jeziora Dominickiego.

Obiekt przy Turystycznej przestał być użytkowany około 2000 roku. Od tego czasu jego główna część w widoczny sposób niszczeje. Dawny Pirat został kupiony przez włoszakowickiego przedsiębiorcę. Nowe logo obwieszcza, że to teraz jedna z sieci letnich noclegów – Sadyba. W poprzednich latach wszyskie stare nieruchomości kupowane przez przedsiębiorcę szybko były poddawane renowacjom.

Tak stało się z główną siedzibą ,,Sadyby'' przy Starkowskiej, dawnym ośrodkiem Raj przy Dominickiej i wieloma innymi obiektami. Pirat nie miał tyle szczęścia i do dziś jego potężny budynek frontowy nie wrócił do turystycznej działalności. Być może to tylko kwestia czasu.