Wiosenne Boszkowo na zdjęciach z drona przed majówką 2023

Boszkowo ma swoich miłośników i zaciekłych wrogów. Ta polaryzacja staje się coraz bardziej widoczna od lat 2000, gdy w Boszkowie zaczęły zachodzić zmiany, które nie wszystkim się podobają. Zaczęło się grodzenie plaż, utrudnianie dostępu do linii brzegowej. Część plaż całkowicie zniknęła jak choćby ta przy obecnych apartamentowcach na Dworcowej. Nie lepiej jest na wysokości Jeziornej, gdziem wiele okazałych dacz wygrodziła sobie prywatne plaże. Mało to widać z drogi, ale od strony wody jest to dużo lepiej widoczne.

Majówka 2023 w Boszkowie? Pamiętajcie o remoncie drogi

Ci, którzy planują majówkę 2023 w Boszkowie muszą pamiętać, że ulica Dominicka to obecne plac budowy. Można tam przejechać autem, ale bywa to trudne, a w majowy weekend może być naprawdę ciasno.

Nie cały odcinek Dominickiej ma już asfalt. Pierwsze warstwy asfaltowe leżą od Dominic do Jeziornej i dalej w stronę Fali mniej więcej do pola namiotowego w Boszkowie. Asfalt jest już także ułożony od strony wjazdu ze skrzyżowania z Dworcową mniej więcej do wysokości Fali. Na pozostałych odcinkach trwa układanie krawężników i przygotowania do budowy chodników i ścieżki rowerowej oraz wylewania asfaltu.