Co wspólnego ma AliExpress, medecyna estetyczna i ulotka wyborcza Łukasza Borowiaka zarządzającego blisko 10 lat Lesznem?

Uśmiechnięta rodzina z ulotki wyborczej PL18

Wspierające zarządzającego Lesznem od 10 lat Łukasza Borowiaka na swojej ulotce wyborczej hasłem Wybieramy Borowiaka, bo wybieramy Leszno, zachęca do głosowania na prezydenta. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby uśmiechnięta rodzina ze zdjęcia, która „wybiera Leszno" mieszkała w mieście. Okazało się, że wcześniej to samo zdjęcie wykorzystano w kampanii reklamowej między innymi AliExpress.

