Czy będzie tańszy prąd? Na sesji powiatu leszczyńskiego była mowa o cenie niższej o 35 procent

Analizowałam temat klastra energii. Dlaczego z firmą (dop. Cluster Energy Partners)? Bo ona prowadzi już działania na terenie gminy Rydzyna. Żeby powołanie nie zamykało się na terenie jednej gminy, to poproszono powiat o przystąpienie do klastra. W klastrze są założyciele i użytkownicy - wśród, których są wytwórcy. Jeśli chodzi o cenę prądu, to zadaniem użytkowników, którzy są wytwórcami energii jest tworzenie infrastruktury przesyłowej. Gdy będzie niezbędna infrastruktura w ramach klastra, to schodzimy z opłaty za przesył. Nie musimy być powiązani z np. Eneą, tylko my zaczynamy tworzyć własne sieci przesyłowe - mówiła podczas sesji Powiatu Leszczyńskiego radna Halina Florek.