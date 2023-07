Czy pacjenci mają w sobie ułańską fantazję? Lekarz, pisarz i bloger Michał Domaszewski gościł w bibliotece, gdzie mówił nie tylko o zdrowiu

„Doktor Michał” gościem biblioteki w Lesznie

Mamy w sobie ułańską fantazję, nie dbając o to co będzie jutro - mówił na spotkaniu w bibliotece lekarz, bloger i autor książki dla dzieci Michał Domaszewski. - Nie ma tutaj znaczenia wiek pacjentów, bo tak samo zachowują się dzieci, nastolatkowie i osoby bardzo dojrzałe.

Dariusz Staniszewski

Pretekstem do spotkania Michała Domaszewskiego z czytelnikami była jego książka dla dzieci zatytułowana „Doktor Chomik i leśna przygoda”. Bajka opowiada o odważnym, malutkim i nieco nieśmiałym chomiku. Umie on udzielić pomocy medycznej potrzebującym, a w końcu okazuje się genialnym lekarzem.

M. Domaszewski na co dzień spotyka chorych w różnym wieku. Często zastanawia się, w jaki sposób dotrzeć do nich z poradą czy przestrogą. Lekarz musi zaleźć sposób, aby przekonać pacjentów do podjęcia leczenia, porzucenia złych nawyków i pokonania strachu przed badaniem czy szczepieniem.