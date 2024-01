Czy wicestarosta zostanie wójtem? Maciej Wiśniewski kandydatem na wójta gminy Lipno

Wicestarosta leszczyński Maciej Wiśniewski chce zostać wójtem gminy Lipno

Startuję, bo chcę być wójtem który działa przede wszystkim w oparciu o bezpieczeństwo mieszkańców. Pomimo tego, że mieszkam w największej wsi, będę wójtem który zadba o każde sołectwo, a pomocy mieszkańcom Targowiska w sprawie heparyny jest tego dowodem - mówi Maciej Wiśniewski.

W Targowisku w gminie Lipno ma powstać zakład przetwarzający wieprzowe jelita na składnik potrzebny do produkcji heparyny, leku przeciwko zakrzepom krwi. Mieszkańcy wioski są niezadowoleni, bo nie wiadomo co z wodą do produkcji, transportem jelit wieprzowych i smrodem, który towarzyszy produkcji. Maciej Wiśniewski uważa, że wójt gminy Lipno nie powinien wydać decyzji o warunkach zabudowy bez decyzji środowiskowej.

Powiat Leszczyński

M. Wiśniewski ma 48 lat i od wielu lat związany jest z samorządem i administracją. Przez dwie kadencje był radnym Leszna, a kolejne dwie spędził w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Pracował między innymi w Ministerstwie Infrastruktury, był sekretarzem w Śmiglu, i prowadził biznes.