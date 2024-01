Burza na zebraniu z mieszkańcami Targowiska w gminie Lipno. Czy do miejscowości pod Lesznem trafi chińska technologia i pieniądze?

Dodatkowo w ocenie wicestarosty, jeśli budowany jest zakład produkcyjny, to osób, które są uznane za stronę w postępowaniu o pozwoleniu na budowę jest znacznie więcej, niż przy innych budowach.

Jest jeszcze czas na to, żeby każda z osób, która mieszka w pobliżu planowanej inwestycji złożyła wniosek o wznowienie postępowania, o to, żeby przeprowadzić je ponownie. Jeśli gmina uzna, że ta osoba nie jest stroną w postępowaniu, to wyda postanowienie, że nie uznaje jej za stronę. Wtedy jest możliwość odwołania się do SKO - dodał Maciej Wiśniewski.