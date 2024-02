Czy Zatorze przesądzi o tym, kto zostanie prezydentem Leszna?

Wygrywają budżety obywatelskie dla Zatorza w Lesznie

Stowarzyszenie Zatorze od lat pokazuje swoją skuteczność. Zgłaszane do budżetu obywatelskiego Leszna propozycje inwestycji nie mają problemu, aby zebrać wystarczającą liczbę głosów. Wszystko to, jest efektem ciężkiej pracy działaczy stowarzyszenia, rozmów z mieszkańcami Zatorza i przekonywanie do swoich propozycji. W ten sposób budowane są boiska i remontowane chodniki na Zatorzu.

Dariusz Staniszewski

W 2018 roku stowarzyszenie wspierało Aleksandrę Petrus-Schmidt z PL18 do rady miejskiej. Debiutująca w radzie prawniczka zdobyła 807 głosów. Był to drugi wynik w okręgu obejmującym Zatorze, Zaborowo i Gronowo. Więcej głosów dostał były prezydent z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ktory po raz pierwszy od 1989 roku nie reprezentował lewicy, Tomasz Malepszy. Na eksprezydenta zagłosowały 875 wyborczyń i wyborców. Zarówno Petrus-Schmidt jak i Malepszy mandat dostali z listy PL18.