Zabytkowy autosan MZK w Lesznie ma już ponad 30 lat i zachwyca fanów motoryzacji miejskiej

Autosan leszczyńskiego MZK ma już ponad 30 lat, ale cały czas jest w pełni sił i jak to mówią ,,na chodzie''.

Doskonale pamiętam jak 17 lipca 1991 roku osobiście jechałem podebrać go w fabryce w Sanoku. To już 32 lata odkąd służy w naszej flocie. Doczekał się zabytkowych tablic z racji swojego wieku. Ten i podobne autobusy w Lesznie jeździły od początku powstania MZK, a więc od 1976 roku. Łącznie w naszej flocie było ich aż 83. Do dziś został jeden – mówi Jacek Domagała, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.