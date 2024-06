„Drogówka" z Leszna namierzyła drogowego pirata we Włoszakowicach. Chłopak z powiatu wolsztyńskiego mocno przekroczył prędkość

Pirat drogowy pędził przez Włoszakowice

Młodzi ludzie odliczają miesiące do dnia, kiedy zdadzą państwowy egzamin i zasiądą za sterami samochodu. To teraz dość kosztowne uprawnienie, dlatego powinno być szanowane przez „świeżo upieczonych kierowców". Tak nie było we Włoszakowicach, gdzie policjanci z leszczyńskiej drogówki namierzyli młodego drogowego pirata z powiatu wolsztyńskiego. Młody chłopak stracił prawo jazdy w ułamku sekundy, a przecież egzamin zdał pół roku temu.