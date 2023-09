III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie stawia na naukę języka niemieckiego

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie uczy się 863 uczennic i uczniów. Wszyscy uczą się równolegle języka niemieckiego i angielskiego. W nowym roku szkolnym 2023/2024 szkołę oficjalnie przyjęto do grona szkół PASCH - Szkoły: Partnerzy przyszłości, które realizują program Deutsches Sprachdiplom. Leszczyńskie liceum jest w gronie około 2 000 szkół utrzymujących ścisłe związki z Niemcami.

Program daje przede wszystkim możliwość zdawania egzaminu Deutsches Sprachdiplom, ale i wymiany uczniowskie, stypendia i kursy w Niemczech oraz dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego.

III LO przystąpiło do programu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która chce uczyć się języka niemieckiego na najwyższym poziomie. To zobligowało nas do systematycznego przygotowywania chętnej młodzieży do egzaminu Deutsches Sprachdiplom, który odbył się po raz pierwszy w szkole 9 marca 2023 roku. Do egzaminu przystąpiło 25 licealistów - mówi dyrektor IIII LO w Lesznie Konrad Kokociński.