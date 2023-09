Stypendia dla uzdolnionych uczniów z powiatu leszczyńskiego. Trzeba się śpieszyć ze złożeniem wniosku Dariusz Staniszewski

Do 15 września 2023 roku uczennice i uczniowie z powiatu leszczyńskiego mogą wnioskować o stypendium za wyniki w roku szkolnym 2022/2023. Wysokość Stypendium Starosty Leszczyńskiego wynosi od 300 do 1 500 złotych. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo do 31 października 2023 roku.