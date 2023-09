Jakie sklepy w nowej galerii handlowej Goplana w Lesznie? To już nie tajemnica. Znane marki, ale bez zaskoczenia

Galeria handlowa Goplana powstaje w miejscu, gdzie przez lata działała fabryka cukierków o tej samej nazwie. Zburzono ją, a później przez kilka lat teren był szpecącą centrum Leszna działką z dzikimi zbiornikami wodnymi.

Budowa galerii ruszyła ponad rok temu i obiekt już stoi. Trwają jednak wciąż prace na zewnątrz i wewnątrz przyszłej ,,Goplany''.

Inwestor do tej pory milczał w sprawie marek, jakie mają pojawić się w nowym centrum handlowym. Więcej światła nas sprawę rzuciła dziś międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. To ona odpowiada za komercjalizację obiektu, a więc za negocjacje i wynajem markom powierzchni handlowej. To z kolei przełoży się wprost na zainteresowanie klientów.