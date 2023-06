Kilka rad policjantów z Leszna, jak nie dać się włamywaczom w czasie wakacji

Sąsiad to skarb

Mogą oni zbierać pocztę, podlewać rośliny, a także po prostu sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. To sprawi, że dom będzie wyglądał na zamieszkały, co może odstraszyć potencjalnych włamywaczy – radzi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Choć wydaje się to banalne to konieczne przed wyjazdem trzeba zamknąć i sprawdzić wszystkie okna i drzwi. Nawet lekko uchylone okno będzie zachętą dla włamywacza i ułatwić mu może sforsowanie zabezpieczeń. Warto pomyśleć, czy wakacje to nie dobry czas, by założyć w domu dobre zamki, aby utrudnić zadanie włamywaczom.