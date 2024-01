Kogo wskaże PiS? Czterech kandydatów na prezydenta Leszna ma Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do nadchodzących wyborów samorządowych. Ugrupowanie wystawi swoją listę wyborczą do rady miejskiej i kandydata na prezydenta Leszna. Nieoficjalnie wiadomo, że nie będzie nim Adam Kośmider, który w 2014 i 2018 roku bez powodzenia reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.

Dariusz Staniszewski

Zwłaszcza w tych trudnych czasach, chcemy pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość nie da się zmarginalizować. Chcemy w tak ważnym mieście jakim jest Leszno, tutaj w Wielkopolsce, wystawić własnego kandydata - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak.

Prawu i Sprawiedliwości w Lesznie szefuje Sławomir Szczot, i to on będzie odpowiadał za wynik wyborczy ugrupowania w nadchodzących wyborach do rady miejskiej, i wskazaniu kandydata na prezydenta, który będzie miał szansę na najważniejszy fotel w Lesznie.