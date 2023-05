Kolejna szkoła w Lesznie przejdzie wkrótce remont. Jakie zmiany czekają SP1 po modernizacji?

Zakłada on kompleksową wymianę dachu na tym czterokondygnacyjnym obiekcie. Nowy dach ma zostać wykonany z podobnych materiałów, jakie stosowano wcześniej. Zgodnie z zaleceniem ma to być więc tak zwana karpiówki w kolorze naturalnym ceglanym.

Trudna sytuacja zmusza samorządy do zaciskania pasa, stąd modernizacje kolejnych placówek o mniejszym zakresie. Tak będzie także w przypadku planowanego remontu SP13, gdzie także do wymiany jest między innymi pokrycie dachowe. Termin remontu budynku SP3 nie jest jeszcze znany. Na razie miasto musi znaleźć wykonawcę projektu, z dopiero później rozpoczną się przygotowania do samych prac.