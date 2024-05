Kolejny wypadek rowerzystki w Lesznie. Zderzenie na deptaku Michał Wiśniewski

Nie ma tygodnia tej wiosny, by w Lesznie nie dochodziło do zdarzeń z udziałem rowerów lub hulajnóg elektrycznych. Także dziś, w czwartek 23 maja 2024 w samym centrum Leszna doszło do zderzenia dwóch rowerzystek. Jedna z nich trafiła do szpitala.