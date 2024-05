Przegląd tygodnia z 26.05.2024 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 19.05 do 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nie ma tygodnia tej wiosny, by w Lesznie nie dochodziło do zdarzeń z udziałem rowerów lub hulajnóg elektrycznych. Także dziś, w czwartek 23 maja 2024 w samym centrum Leszna doszło do zderzenia dwóch rowerzystek. Jedna z nich trafiła do szpitala.

Za tydzień w piątek 31 maja 2024 w Lesznie rozpoczną się trzydniowe imprezy z okazji Dni Leszna. Największa ich część to piątkowy koncert na stadionie w Lesznie z udziałem Margaret, Agnieszki Chylińskiej i C-Bool. Wstęp kosztuje 10 złotych, a do dziś sprzedało się już ponad pięć tysięcy biletów z zakładanych 15 tysięcy widzów.

Szpital w Lesznie jest w najgorszej kondycji finansowej wśród wszystkich placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Wielkopolski. Urzędnicy w Poznaniu analizują właśnie pomysł budowy zupełnie nowego, mniejszego szpitala i zburzenie starych obiektów.