Pomysły na nowy park w Lesznie. Do zagospodarowania jest aż 50 hektarów pól na Antoninach w Lesznie

Do konkursu zgłosiło się ponad stu studentów trzeciego roku, którzy pracowali nad swoimi koncepcjami pod okiem wielu profesorów i doktorów. Powstało 47 projektów spełniających warunki konkursu, który okazał się jednocześnie bardzo interesujący i dość trudny. Okazuje się, że obszar ma ponad 50 hektarów, a dodatkowym wyzwaniem jest trasa szybkiego ruchu biegnąca biegnąca przez środek terenu do zagospodarowania. Zgodziliśmy się z ideą samorządu. aby nie zabudowywać terenu, a urządzić na nim park. Mam nadzieję, że za kilka lat, gdy przyjedziemy do Leszna, to będziemy mogli pospacerować alejkami nowego parku - mówił Krzysztof Borowski.