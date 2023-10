Kradł rowery w Lesznie i jednym pojechał do pracy. Grozi mu 5 lat więzienia

W kilka dni policja otrzymała zgłoszenia o kradzieży rowerów w Lesznie. Wszystkie nie były w żaden sposób zabezpieczone przez właścicieli. Łączna wartość ukradzionych rowerów to kilka tysięcy złotych.

Policjanci natychmiast zajęli się sprawą i trop zaprowadził ich do 29-letniego mieszkańca Leszna. Mężczyzna na skradzionym rowerze pojechał do miejsca swojego zatrudnienia. To właśnie tam kryminalni zatrzymali 29-latka i odzyskali jeden ze skradzionych pojazdów - opisuje przebieg zatrzymania oficer prasowa KMP w Lesznie Monika Żymełka.