Kuchnia polowa i żołnierze armii Franciszka Józefa stawili się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie

Noc Bibliotek 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie

W tym roku mija 140 rocznica urodzin Jaroslaw Haszka i setna rocznica jego śmierci. Tematem tegorocznej edycji Nocy Bibliotek jest Nie czytać to absurd. Hasło doskonale pasuje do Jarosława Haszka i przygód wojaka Szwejka. Dlatego postanowiliśmy w stylu czeskim spędzić tę noc. Z czeską literaturą, autorami i gośćmi, którzy przyjechali z Czech - mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Andrzej Kuźmiński.

W podróż do epoki przygód znanych z książki o przygodach wojaka Szwejka, zabrała swoich gości Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Podczas sobotniej Nocy Muzeów 2023 wszystko było jak w książce Jaroslawa Haszka. Była gospoda U Kalicha, kuchnia polowa i żołnierze w niebieskich mundurach armii dowodzonej przez cesarza Franciszka Józefa.

Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną z Moraw - mówił Piotr Dusza. - Wiadomo, ze wszyscy znają przygody Szwejka, Jaroslawa Haszka. Szwejk był żołnierzem, który starał się omijać służbę wojskowa każdym możliwym sposobem. Miał na to swoje sposoby. Podobnie było z Haszkiem.

Co warto wiedzieć o Jaroslawie Haszku?

Najbardziej znaną książką Jaroslawa Haszka były „Przygody dobrego wojaka Szwejka". Haszek na ochotnika wstąpił do wojska i rozpoczął roczny kurs oficerski w Czeskich Budziejowicach. Ze szkoły został jednak wkrótce wydalony, a w czerwcu 1915 został wysłany na front wschodni do Galicji. Nie widząc sensu walki za monarchię austro-węgierską, dał się schwytać i trafił do obozu jenieckiego w Rosji.