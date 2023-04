Nowe przedszkole numer 12 Lesznie na Henrykowskiej gotowe i czeka na dzieci. Zajrzeliśmy do wnętrza FILM

W tym tygodniu nastąpi odbiór techniczny nowego przedszkola w Lesznie przy ulicy Henrykowskiej. Dzieci będą mogły przeprowadzić się do placówki już po świętach wielkanocnych. Jak wygląda nowa placówka w Lesznie, która kosztowała 13 milionów złotych i uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa?

Budowa przedszkola przy Henrykowskiej już się zakończyła. Obiekt jest gotowy i czeka na dzieci.

Rozmowa z Robertem Fryzem, naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie FILM

Placówka jest już gotowa. Czekamy na formalności związane z odbiorami sanepidu, straży pożarnej i przyłączy i na dniach dzieci będą przeprowadzać się do nowej placówki. Budynek na Czarnoleskiej przechodzi pod zarząd nieruchomości miejskich i o losach tego budynku zadecydują najprawdopodobniej radni – przyznaje Robert Fryz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie Placówka ma przejść w najbliższych dniach ostatnie procedury odbiorcze i być może po świętach wielkanocnych dzieci rozpoczną naukę już w nowej placówce. Michał Wiśniewski

Przedszkole numer 12 w Lesznie już gotowe - z kilkumiesięcznym opóźnieniem

Nowe miejskie przedszkole w Lesznie przy ulicy Henrykowskiej na Zaborowie miało być pierwonie gotowe do końca grudnia 2022 roku. Wykonawca zwrócił się jednak pod koniec roku do miasta o wydłużenie umownego terminu i to o blisko cztery miesiące.

Wykonawca wskazał, że dostawa paliwa gazowego jest niezbędna do uruchomienia urządzeń technologicznych kotłowni oraz przeprowadzenia procedury odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, który to odbiór jest podstawą wydania pozwolenia na użytkowanie budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – informowała Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Nowe przedszkole w Lesznie cztery miesiące później

Brak ogrzewania uniemożliwiał też wykonawcy realizację części prac we wnętrzach. Chodziło głównie o stolarkę wewnątrz budynków czy , montaż mebli. Michał Wiśniewski Mając na uwadze zapisy gwarancyjne producentów tego typu elementów wykończenia budynku, chcąc utrzymać w mocy gwarancje prace montażowe można wykonać przy stałej temperaturze pokojowej – wyjaśniała Lucybna Gbiorczyk.

Wykonawca pod koniec 2022 roku skarżył się też na problemy z zaopatrzeniem i zakupem niektórych materiałów budowlanych. To przekonało urzędników z Leszna. Uznano wniosek za zasadny wydłużono termin realizacji inwestycji do końca marca 2023 roku. Przypominamy, że zadanie, oprócz wykonania dokumentacji i wybudowania budynków, zawiera także wyposażenie przedszkola – informowała L. Gbiorczyk.

SP4 a obok przedszkole przy Henrykowskiej w Lesznie

Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej numer 4 będzie to największa oświatowa inwestycja tego roku obok termomodernizacji Szkoły Podstawowej numer 10. Miasto dostało na ten cel dofinansowanie. To siedem milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto ogłosiło przetarg, do którego stanęły trzy firmy. Michał Wiśniewski

Nowe przedszkole w Zaborowie za kilkanaście milionów

Oferty opiewały na kwoty od blisko 13 do prawie 15 milionów złotych. Wykonawcą zostaa firma Kontrakt – Korend z Wilkowic. Ich cena była najniższa i opiewa na 12 950 tysięcy złotych.

Do nowego przedszkola mają przenieść się dzieci, które obecnie chodzą do Przedszkola Miejskiego 12 przy Czarnoleskiej. Nowa placówka będzie miała sześć oddziałów, w którym będą miejsca dla 150 dzieci. Inwestycja okazała się droższa niż pierwotnie planowano. Miasto podjęło decyzję o powiększeniu placówki do sześciu oddziałów a to oznacza to wyższe koszty zadania. Radni Leszna wyrazili ostatnio zgodę na zwiększenie budżetu na ten cel. Zdaniem władz Leszna planowane inwestycje mieszkaniowe na Zaborowie zagwarantują odpowiednią liczbę dzieci w placówce w przyszłości.

Nowe przedszkole będzie sąsiadować z oddaną w 20018 roku Szkołą Podstawową numer 4 przy Henrykowskiej. Budynek ma dwa piętra i powierzchnię 1200 metrów kwadratowych.

Tak wyglądała budowa nowego przedszkola miejskiego przy Henrykowskiej w Lesznie

[g]/9230949[/g]

Przedszkole numer 12 w Lesznie tuż przed przeprowadzką dzieci - zdjęcia