Land rover wjechał do stawu w Tarnowej Łące. Kierowca chciał ominąć zwierzę?

Wypadek miał miejsce w czwartek 6 lipca 2023 w godzinach porannych. Około 7.00 kierowca terenówki jadąc lokalną drogą nagle zjechał z trasy i wpadł do pobliskiego stawu.

Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia, gdzie ze wstępnych informacji jakie otrzymaliśmy samochodów osobowy wjechał do stawu w Tarnowej Łące. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz pomoc w wydobyciu pojazdu. Kierowca wyszedł o własnych siłach z auta – mówią strażący z Ochrotczniej Straży Pożarnej w Rydzynie.