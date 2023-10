Zderzenie rowerzysty z samochodem na rondzie przy Wolińskiej w Lesznie Michał Wiśniewski

We wtorkowe popołudnie 17 października 2023 doszło do zderzenia na rondzie przy Wolińskiej w Lesznie. Mężczyzna jadący elektrycznym rowerem na przejściu pieszo - rowerowym uderzył w bok osobówki, która dojeżdżała do ronda.