Niebezpiecznie przy torach. Zabrali płot odgradzający torowisko w Lesznie

Linia kolejowa Leszno-Głogów

Do końca 2024 roku będzie opracowany projekt przebudowy ulicy Jana Kasprowicza w Lesznie. Stan ulicy prowadzącej od ronda Zatorze do wjazdu na wiadukt budzi niepokój. „Żyjemy w takich czasach, w…

Chociaż na torowisku w pobliżu wiaduktu doszło już do tragedii, to nadal są osoby ryzykujące i przechodzące przez niezabezpieczone ogrodzeniem tory. Właśnie na brak płotu, który do niedawna stał przy ulicy Jana Kasprowicza zwraca uwagę kobieta prosząca o interwencję. Redakcja Leszno.naszemiasto zwróciła się do PKP z prośbą, aby kolejarze przyjrzeli się ulicy i zabezpieczyli torowisko. Czekamy na odpowiedź.