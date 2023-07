Nowe miasteczko ruchu drogowego w Lesznie gotowe. Powstało obok szkoły i przedszkola na Zaborowie

W 2018 roku przy Henrykowskiej oddano do użytku nową siedzibę Szkoły Podstawowej numer 4. Powstała w szczerym polu obok wybudowanego wcześniej ronda Zaborowo. Tej rejon miasta był dotąd zabudowany w niewielkim stopniu. Wyjątek stanowiły domu jednorodzinne, ale duże inwestycje zaczynają pojawiać się dopiero teraz.

Kilka tygodni temu na Henrykowskiej oddawana do użytku jest kolejna inwestycja. To nowoczesne przedszkole. ,,Dwunastka'' wybudowana dzięki rządowemu wsparciu została oficjalnie otwarta krótko przed wakacjami. To tam ma się odbyć miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024.