Ostry spór o drogę w gminie Lipno. ,,Daliśmy na mszę, żeby takie pomysły nie rodziły się w pana głowie''

Wkrótce ruszy wstrzymana budowa hali sportowej w Wilkowicach. Zanim budowlańcy pojawili się na placu budowy, to na budynku zauważono pęknięcie. Czy szczelina wstrzyma na kolejne tygodnie budowę hali…

Zdaniem ex wójta Wilkowic podczas zleconej przez gminę budowy drogi osiedlowej w Górce Duchownej, miało dojść do użycia materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Mieczysław Reszczyński uważa, że firma wykonująca prace zastosowała do mieszkanki pod drogę materiały odpadowe.

Wykorytował i rozwiózł nieprzetworzony odpad. Zagęścił, i to wszystko przykrył tłuczniem wymieszanym z piaskiem wykorzystanym do piaskowania elementów metalowych z farb i innych zanieczyszczeń – uważa Mieczysław Reszczyński.

Zarzuca też wykonawcy prac, że ten ,,pozyskuje zużyty piasek od firmy wykonującej usługi piaskowania,przywozi na swój teren, miesza go z tłuczniem i rozwozi go po drogach naszej gminy''.