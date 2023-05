Partia Szymona Hołowni promuje swój program i anonsuje przyjazd lidera do Leszna

Prezentacja osób tworzących formalnie Polskę 2050 w Lesznie miała miejsce na Rynku w Lesznie 8 maja 2023 podczas konferencji prasowej.

Przyszłam do Polski 2050 dosłownie z ulicy, prosto z protestów w ramach Strajku Kobiet. Nie zgadzam się z tym, jak wygląda obecnie nasz kraj - mówi Anna Adach.

Oskar Szkudlarek – Kuźniak zapewnia, że męczą go podziały wśród Polków podsycane przez wielu polityków.

Przemysław Nalewaj z rodziną prowadzi w Lesznie własny biznes.

- Od urodzenia mieszkam w Lesznie i to co obserwuję, bardzo mnie niepokoi. Zamyka się u nas mnóstwo firm. Jeśli dalej pójdziemy tą drogą, to zostaną sami giganci, a inne firmy znikną – przyznał kandydat.