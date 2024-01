Czy inwestorzy dostali zadyszki? Wiemy ile domów wybudowano w powiecie leszczyńskim w 2023 roku

Niezmiennie od lat najwięcej budynków oddawanych jest w gminie Lipno. W 2023 roku było ich 105, o 40 mniej niż rok wcześniej. W gminie Lipno zasiedlany jest niemal co trzeci - 29 procent nowy budynek w powiecie leszczyńskim. Drugie miejsce zajęła gmina Włoszakowice, z 73 budynkami w 2023 roku, to 20 procent, wyprzedzając Rydzynę – 66, 18 procent w powiecie. Kolejne miejsca zajmuje Święciechowa – 58, Osieczna – 43, Krzemieniewo – 17 i Wijewo – 5, w tej gminie wybudowano 1 procent budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2023 roku – informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.