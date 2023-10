Romska rezydencja na sprzedaż. Dom „na bogato" czeka na nowych właścicieli

Na sprzedaż romska rezydencja w Zaborowie

Wiele wskazuje na to, że zabytkowa ale zrujnowana kamienica przy ulicy Królowej Jadwigi zmieni się nie do poznania. Nomen omen wizualizację kamienicy po gruntownym remoncie przygotowała pracownia…

Co ciekawe, chociaż dom wybudowano w 1985 roku, to z opisu wiemy, że nadal jest do wykończenia. W rezydencji, która jest „bardzo solidną twierdzą oraz domem z ogromnym potencjałem" na dwóch poziomach mieści się siedem pokoi. Na zamieszczonych przez pośrednika nieruchomości zdjęciach widać, że wnętrze rezydencji - podobnie jak elewację budynku - urządzono z przepychem i „na bogato". Jest tam pełno złoceń i sztukaterii. Poza główną nieruchomością, na działce stoją dwa budynki z 2009 roku. Razem mają niecałe 150 mkw. Całość wyceniono na 1 500 000 złotych.