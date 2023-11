Co z bezpieczeństwem maluchów? Pustostan przy budowanym przedszkolu w Wilkowicach

Opuszczony budynek w centrum Wilkowic

Oddalony od Leszna o blisko 10 km dworek w Jeziorkach został wystawiony na sprzedaż. Właściciel za 13 hektarową nieruchomość chce 2 200 000 euro, a w przeliczeniu na złotówki będzie to ponad 10 000…

Zdewastowany budynek stoi w samym centrum Wilkowic. Pustostan graniczy z kościołem i budowanym przedszkolem za pieniądze firmy Fogo.

Dariusz Staniszewski

To był piękny kompleks budynków. Coś się wydarzyło i w szybkim tempie widać było jego dewastację - mówi Sylwester Przydrożny, radny gminy Lipno.

W Wilkowicach mówi się, że nieruchomość jest bardzo zadłużona - dodaje mężczyzna, który mieszka nieopodal pustostanu.

Z pustostanu wywieziono wszystko to, co dało się sprzedać. Budynek choć opuszczony, to żyje. Chętnie zaglądają tam osoby szukające wrażeń i łupów. Ze ścian zerwano kable, a po kostce betonowej, którą wyłożono podwórze nie ma śladu.

Pustostan graniczy budowanym przedszkolem przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Lipowej w Wilkowicach. Inwestorem jest wilkowicka firma Fogo, a prowadzeniem placówki zajmie się fundacja "Siewca", powołana w 2014 roku przez Tomasza Błaszaka. Fundacja na swoim koncie ma budowę Katolickiej Szkoły Podstawowej w Luboniu. Nie tylko w obawie o bezpieczeństwo maluchów należałoby zabezpieczyć pustostan. Zaprószony w nim ogień, będzie dużym zagrożeniem dla domów stojących po sąsiedzku.