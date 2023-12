Przegląd tygodnia z 17.12.2023 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 10.12 do 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do 9 stycznia 2024 roku trwa zbiórka pieniędzy na leczenie, rehabilitację i sprzęt dla Julii May z Leszna. Dziewczyna urodziła się poważnie chora z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, skoliozą kręgosłupa i niedowładem kończyn dolnych. „Nawet sprawy fizjologiczne są poza jej zasięgiem" mówią rodzice 21-latki. Zbiórkę pieniędzy uruchomiono na Siepomaga.pl

Policjanci z Krobi zatrzymali pijanego kierowcę z powiatu gostyńskiego. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Zatrzymanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Przed sadem stanie też mieszkaniec powiatu leszczyńskiego, który prowadził ciężarówkę pomimo zakazu wydanego przez sąd w Jeleniej Górze. Jemu również grozi 5 lat więzienia.

Od stycznia 2024 Miejski Zakład Komunikacji zwiększy ilość kursów do Wilkowic i Gronówka w gminie Lipno. Autobusy do Wilkowic będą kursowały również w soboty. Gmina Lipno za połączenie zapłaci blisko 270 000 złotych rocznie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policja i prokuratura w Lesznie wyjaśniają okoliczności śmierci 61-latka w Lesznie. Zwłoki mężczyzny znaleziono w czwartek przed północą 14 grudnia 2023 w centrum Leszna. Mężczyzna był osobą bezdomną. To kolejna śmierć bezdomnego w Lesznie na ulicy od początku grudnia.

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Za nieco ponad tydzień siądziemy do wigilijnej kolacji. Dlatego sprawdziliśmy ceny niekwestionowanego symbolu świąt - choinki, na targowisku mieszczącym się na Nowym Rynku w Lesznie.

Blisko dwa lata po zakończeniu robót kolejowych na stacji Leszno, rozebrano murek tuż przy przejściu podziemnym obok skrzyżowania ulic: Słowiańskiej Tamy Kolejowej i Towarowej. Miejsce było bardzo niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów i dochodziło tam do utarczek słownych. O całej sprawie poinformowaliśmy PKP.

Fundacja DKMS organizuje w najbliższy weekend 16 i 17 grudnia 2023 w Kościanie oraz Leszna akcję rejestracji dawców szpiku. Dedykowana jest przede wszystkie mieszkance powiatu kościańskiego - Dagmarze Tchórzewskiej, która choruje na aplazję szpiku i aby żyć potrzebuje przeszczepu szpiku od niespokrewnionego dawcy. Do udziału w akcji zachęca kościański policjant, Dawid Jąder. Trzy lata temu on jako dawca uratował życie swojej ,,bliźniaczce genetycznej''.

Kolizja w korku na Gronowskiej w Lesznie. W czwartek 14 grudnia 2023 doszło tam do zderzenia samochodu dostawczego i osobowego. Kierowca chłodni nie wyhamował i wjechał w tył golfa. Nikomu nic się nie stało. Korki na Gronowskiej to zmora mieszkańców tej dzielnicy, a rondo Gronowo staje się wąskim gardłem Leszna.

Ponad promil alkoholu w organizmie miał 26-letni Gruzin, który w poniedziałek - 11 listopada 2023 roku „kręcił bączki” na jednym z większych skrzyżowań w Lesznie. Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał w pas zieleni, po czym z dużą prędkością pędził ulicami Leszna „pod prąd” i lekceważąc przepisy drogowe. Wszystko to nagrała kamera miejskiego monitoringu.

W środę - 13 grudnia 2023 roku samorząd gminy Lipno kupił grunt przy ulicy Szkolnej w Wilkowicach. Teren będzie przeznaczony na parking dla kierowców dowożących dzieci do szkoły i dla nauczycieli. O transakcji społeczność Wilkowic poinformował w mediach społecznościowych Łukasz Litka, wójt gminy Lipno.

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Piotra N. z Brenna na karę 25 lat więżenia. Rok temu 23 grudnia 2022 zadając ciosy maczetą, zabił on swojego sąsiada, a później okradł. Wyrok sądu pozbawił mieszkańca Brenna na dziesięć lat praw publicznych. Ma też zapłacić ojcu ofiary kwotę 40 tysięcy złotych.

Pod pomnikiem Ludziom Solidarności, jak co roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uroczystości, które były skromniejsze od tych sprzed roku i wcześniejszych, rozpoczął przewodniczący leszczyńskiej Solidarności Karol Pabisiak przywołując popularne w latach 80. hasło „Orła, wrona nie pokona”.

„Napis. Stan pamięci, stan niepamięci” – to tytuł najnowszego filmu Rafała Kotomskiego. Autor jest publicystą, artystą i dokumentalistą, który chętnie porusza tematy niewygodne, trudne i bolesne. Tak jest i tym razem. W filmie, który zaprezentowano w Leszczyńskiej Galerii Książki, porusza temat Żydów i antysemityzmu w przedwojennym Lesznie.

Pięć firm stanęło do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej – ulicy Grotnickiej we Włoszakowicach. Inwestycja będzie prowadzona z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Najbardziej korzystna cena jest znacząco niższa od wartości projektu.

Do wypadku drogowego w centrum Leszna doszło we wtorek - 12 grudnia 2023 roku. Na alejach Jana Pawła 2 zderzył się volkswagen passat z ciężarówką, a następnie osobówka przebiła się na przeciwległy pas, gdzie doszło do zderzenia z renault. Jedna z osób potrzebowała pomocy medycznej.