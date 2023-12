Oni już nie usiądą przy wigilijnym stole. W 2023 roku odeszło wielu znanych mieszkańców Leszna

Pamiętam, gdy po zawodach sportowych, w których brał udział jego wnuk, powiedział do niego, że w życiu nie zawsze się wygrywa, a porażki często wzmacniają. Stefan Grys odniósł wiele sukcesów, które przyczyniły się do rozwoju firmy którą zarządzał, miasta i lokalnej społeczności. Miał też porażki, które go wzmacniały - mówił podczas ceremonii pogrzebowej były prezydent Leszna Tomasz Malepszy.