Spalone Pastrami Summer w Lesznie wznawia działalność i dziękuje za pomoc. Ruszyła zbiórka, ale rusza też gastronimia

Pastrami Summer zatrudnia kilkanaście osób. Planuje pełne ponowne otwarcie w ostatni weekend lipca 2023. Już od dziś – 26 lipca 2023 prowadzi sprzedaż swoich flagowych mięs na wynos.

Na portalu ,,Pomagam.pl'' ruszyła też zbiórka pieniędzy na wsparcie lokalowi. Można ją znaleźć TUTAJ

Założyłem zbiórkę i wierzę, że jesteśmy w stanie chociaż trochę pomóc Dawidowi i jego ekipie w szybkim powrocie do codzienności. Straty oszacowano na 300tys, przynajmniej tak podają lokalne media ale pamiętajmy, brak codziennego obrotu, podatki itd co powoduje jeszcze większe straty bez funkcjonowania. Jeżeli, któregoś dnia wpadnie do Waszej głowy myśl "ale bym zjadł/a sobie Pastrami" to właśnie czas aby wejść tutaj i wpłacić kwotę za żeberko czy którąś z kanapek – apeluje pomysłodawca zbiórki