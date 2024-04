Policja w Lesznie ma nowego komendanta. Inspektor Piotr Gorynia przechodzi do Leszna z sąsiedniej jednostki

Pod koniec lutego 2024 roku komendant policji w Lesznie, inspektor Krzysztof Nowak, odszedł na emeryturę. Krzysztof Nowak przed objęciem kierownictwa w Lesznie przez kilka lat szefował jednostce w Rawiczu. Jego obowiązki w Lesznie w lutym przejął młodszy inspektor Sławomir Glapiak.

Od początku było jasne, że to powierzenie obowiązków i 12 kwietnia 2024 stało się jasne, że nowym Komendantem Miejskim Policji w Lesznie ma zostać inspektor Piotr Gorynia.

Przez dekadę kierował on Komendą Powiatową Policji w Gostyniu. Oficjalnego rozkazu o objęciu obowiązków w Lesznie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jeszcze nie ma, ale inspektor Gorynia oficjalnie potwierdził już, że otrzymał propozycję nadzoru nad komendą w Lesznie.

To nie pierwszy transfer komendanta z Gostynia do Leszna. W 2006 roku właśnie z Gostynia do Leszna trafił Tadeusz Prokop i jego zastępca Piotr Leciejewski. Obaj komendanci są do dziś dobrze wspominani w leszczyńskiej jednostce, a kariera Piotra Leciejewskiego rozwinęła się znakomicie. Z Leszna trafił na stanowisko zastępcy szefa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a potem objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, którym był do lutego 2024.