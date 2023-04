Pożar wychuchł rano za domem na Kmicica w dzielnicy Gronowo w Lesznie

Ogień pojawił się rano i szybko objął sąsiadującą z domem szklarnię. Na miejsce natychmiast zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej: OSP Gronowo i dwa zastępy z PSP w Lesznie.

Strażacy w aparatach powietrznych przystąpili do gaszenia ognia, ale jako pierwszy zają się tym właściciel szklarni. To on opanował ogień na tyle, że nie przeniósł się na sąsiednie obiekty. Na Kmicia zabudowa jest dość zwarta.

Szklarnia jest całkowicie zniszczona, ale strażakom udało się wynieść z terenu działki kilkanaście żywych kur, które też mogły ucierpieć w momencie pożaru.

Przyczyny wybuchu ognia będzie teraz ustalać policja. Na razie nie podano jeszcze wartości strat.