Prasówka 28.06.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

„Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj wieczorem popłynie ciepła woda, a jeśli nie dzisiaj, to już na pewno jutro rano" mówi Bartosz Rzeźniczak, szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie. Ciepłą wodę do części mieszkań w Lesznie zamknięto 24 czerwca i ta mało komfortowa sytuacja, gdy z nieba leje się żar, miała potrwać do 3 lipca 2024 roku.

Modne fryzury na lato 2024: krótkie, półdługie i długie włosy. Lato to idealna pora, by odświeżyć swój wygląd dzięki nowym fryzurom. Niezależnie od długości Twoich włosów, znajdziesz u nas inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać modnie i czuć się komfortowo przez ciepłe miesiące. Odkryj najnowsze trendy fryzur na lato 2024, które będą królować na ulicach i plażach. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, by znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

Boszkowo - najpopularniejszą miejscowość wypoczynkową w okolicy Leszna znają wszyscy. Podczas wakacji, jeszcze w latach 90. pociągi wyruszające z Leszna do Boszkowa pełne były dzieci, nastolatków i dorosłych zamierzających spędzić kilka godzin nad Jeziorem Dominickim. Po drodze zielony piętrus zabierał pasażerów w Wilkowicach, Krzycku i Włoszakowicach, aby dotrzeć do niedużej stacji kolejowej w Boszkowie. Zobaczcie, jak prezentują się dworce kolejowe pomiędzy Lesznem a Boszkowem.