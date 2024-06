Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Leszno, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwa XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Po raz kolejny młodzi spotykają się na Polach Lednickich pod Gnieznem. – Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców – pyta o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych.

W sobotę 1 czerwca w śremskim garnizonie kolejna grupa żołnierzy wypowiedziała słowa roty przysięgi wojskowej. Podczas uroczystości ponad xx żołnierzy batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie złożyło uroczyste ślubowanie. Tradycyjnie w tym podniosłym dniu wojskowym towarzyszyło nie tylko dowództwo garnizonu i zaproszeni gości, ale przede wszystkim rodziny i najbliżsi.