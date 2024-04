Przemysław Czarnek przyjechał do Leszna. Mówił o złodziejach z Platformy i o tym, jak wyglądała Polska Prawa i Sprawiedliwości

Przemysław Czarnek przez trzy lata był szefem resortu edukacji. Po zmianie władzy, polityk stał się jednym z frontmanów Prawa i Sprawiedliwości. Jest bardzo popularny wśród wyborców o konserwatywnych poglądach, którzy cenią jego słowne potyczki i dosyć brutalny język. Poseł przyjechał do Leszna pomóc w kampanii wyborczej Mariusza Nowackiego i PiS

Dla nas najważniejsze jest to, że możemy być dumni z tego, co zrobiliśmy. W 2015 roku do władzy doszła ekipa, która zlikwidowała złodziejstwo na szczeblu centralnym. Wcześniej, jeśli w gminie był skuteczny włodarz, a nie był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego lub Platformy, to mógł tylko łatać żużlem dziury w ulicach, bo na nic innego nie było pieniędzy. My to zmieniliśmy i były pieniądze dla wszystkich samorządów, a nie tylko dla swoich. Bo gdy my rządziliśmy, to u władzy byli ludzie prawi i sprawiedliwi, a nie złodzieje od Tuska i Kosiniaka-Kamysza - mówił Przemysław Czarnek.