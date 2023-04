Przyjechali do Leszna pod Góry, by ukraść mieszkańcom rowery. Wpadli z dowodami rzeczowymi

Mężczyźni albo chcieli zostawić sobie miejskie rowery, albo po prostu nie zdążyli ich sprzedać.

W domu jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli skradzione w Lesznie rowery. Zostały zabezpieczone i niebawem wrócą do właściciela. 28 i 36-latkowie przebywają teraz w policyjnym areszcie. Niebawem usłyszą zarzut kradzieży, za co grozi im do 5 lat więzienia – dodaje Żymełka.