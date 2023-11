W kolekcji ma ponad 100 urządzeń RTV. Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie naprawia i kolekcjonuje stare radia i telewizory

Kuba nie bez powodu jest w klasie matematyczno-fizycznej, myślę, że swoją dalszą przyszłość wiąże z politechniką. To co robi i czym się zajmuje, to jest bardzo fajna rzecz. Robimy wszystko co możemy, aby go w tym wesprzeć, a przynajmniej nie przeszkadzać - mówi Barbara Kochanek, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie.