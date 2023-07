Ratownicy są już nad jeziorami w okolicach Leszna, ale nie wszędzie

Ratownicy na plażach w Osiecznej, Gołanicach i Boszkowie na plaży gminnej przy Pudełkowie od pierwszego lipcowego weekendu pracują na pełnych obrotach.

W sobotę pod wieczór patrol wyławiał z jeziora Dominickiego mężczyznę, który spadł z deski, na którą nie miał siły wejść.

Takich interwencji jest i będzie sporo, a sezon dopiero się rozkręca.

Największym problemem jest cały czas alkohol., który niestety prowadzi do brawury w wodzie. Co ciekawe po pierwszych dniach wakacji widzimy, że zmalała liczba osób skaczących do wody. To optymistyczne, bo skoki do wody mogą się bardzo źle skończyć Na razie letnicy stosują się do ograniczeń terenu kąpieliska. – mówi Dawid Marcinek ratownik z Boszkowa.