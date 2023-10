Samorząd dostał pieniądze na ważną ulicę w Lesznie. Kiedy ruszy remont?

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił kolejną edycję inwestycji, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024. Na liście znalazły się dwie inwestycje zgłoszone przez samorząd Leszna. Chodzi o ulicę Wolińską i fragment Szybowników.

Ulica Wolińska przejdzie remont na odcinku od krajowej „dwunastki" do skrzyżowania z ulicą Święciechowską.

Na ulicy zostaną wyremontowane przejścia dla pieszych wraz z nową nawierzchnią jezdni, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ponad 4 500 000 złotych i ma otrzymać dofinansowanie do 50 procent, czyli ok. 2 300 000 złotych - informuje miasto.